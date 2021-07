Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Isco può lasciare il Real Madrid”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Isco, classe 1992, è ufficialmente in vendita. Il Diavolo può tornare all'assalto dell'andaluso?

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, può arrivare a Isco. Il trequartista andaluso, classe 1992, infatti, è stato ufficialmente messo in vendita dal Real Madrid. Lo ha riferito, in Spagna, il quotidiano 'Mundo Deportivo'.