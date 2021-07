Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Isco in uscita, ecco la valutazione

Il Milan continua a cercare un trequartista sul calciomercato e Isco è un'idea concreta. Il Real Madrid è pronto a salutarlo.

Il calciomercato continua e il Milan sta cercando un trequartista che possa essere la stella della squadra, valutando anche il nome di Isco. Lo spagnolo del Real Madrid è un esubero nella capitale spagnola e quindi è stato messo in vendita. Nonostante Carlo Ancelotti, tornato in panchina per le Merengues, sia un suo grande estimatore, Isco andrà via in estate. Ha il contratto in scadenza nel 2022 e il Real Madrid deve monetizzare ora. Così i Blancos hanno fissato il prezzo: 18 milioni la richiesta, secondo quanto scrive AS. Il Milan resta alla finestra, ma vorrebbe spendere meno per il classe 1992. L'8 agosto è prevista un'amichevole tra i due club, che potrebbe essere la buona occasione per parlarne. Intanto Vincent Hognon ha parlato di Maignan, Ballo-Touré e Giroud in esclusiva ai nostri microfoni.