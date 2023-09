Calciomercato Milan – Daka, accordo con il Leicester: cifre e dettagli

Jović e Sanabria piste decadute

Adesso, quindi, per il Milan è corsa contro il tempo per ottenere tutti i documenti necessari. Daka, infatti, è extracomunitario e la trafila burocratica, pertanto, non è delle più semplici. Niente da fare quindi per Luka Jović e AntonioSanabria, le altre due piste che erano sul tavolo del Diavolo dopo il fallimento della trattativa per Mehdi Taremi. Milan, ecco l'offerta per Daka >>>