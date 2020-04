Calciomercato Milan – Corsi: “Ricci? Mi ricorda Tardelli, su Bennacer…”

CALCIOMERCATO MILAN – Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, ai microfoni di ‘Calciomercato.com’, ha parlato dell’interesse del Milan per Samuele Ricci, ma anche di Ismael Bennacer. Che elogi per il gioiellino classe 2001! Ecco le sue parole:

Sul ruolo ideale di Bennacer: “Può fare entrambi i ruoli, sia il regista che la mezzala: è una delle note liete del Milan. L’allenatore lo ha integrato al meglio, lo sta sfruttando al meglio. Compirà 23 anni a fine dicembre prossimo e ha grandi prospettiva di crescita importante. Se si vanno a prendere 3 o 4 situazioni positive al Milan, una è sicuramente la sua. Viene dalla coppa d’Africa, è stato premiato come migliore giocatore, ora sta a lui continuare il percorso di crescita”.

Sul baby talento Samuele Ricci: “Non si parla ancora di mercato, ma è un ragazzo che ha degli apprezzamenti. In primis, da quelli delle nazionali perché lo hanno avuto da quando aveva 14 anni. Viene reputato come un predestinato, sta a lui mantenere questa testa qui. Adesso deve proseguire su questo percorso di crescita, perché parliamo di un ragazzo di 18 anni e mezzo, e gioca con una personalità da giocatore navigato. Ha ancora dei grandi margini, sia dal punto di vista fisico che tattico. L’importante è che mantenga l’equilibrio giusto perché tutti questi discorsi che gli ruotano attorno sicuramente potrebbero non fargli bene”.

Sulle qualità di Ricci: “Si, guardi ho venduto Bennacer e Traorè, che sono un 97′ e un 2000, stanno facendo bene. Devo dire che è un giocatore di quel livello lì ma con un motore superiore. Noi abbiamo gli strumenti per valutarne il motore e lui lo ha nettamente migliore. Ma, ripeto, ha anche necessità di migliorarsi. Ha una bella struttura, si può anche riempire. A me fisicamente ricorda Tardelli, io sono vecchio e lei è giovane (ride ndr). Anche se è un giocatore tecnicamente diverso, mi ricorda quel Tardelli che dal Pisa andò alla Juventus. Si sta parlando di 45 anni fa, ma lo ricordo bene”.

