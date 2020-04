Calciomercato – Briasco: “Interesse del Milan? Vorrei giocare con Ibrahimovic…”

CALCIOMERCATO MILAN – Norberto Briasco, attaccante dell’Huracan, è stato spesso accostato al Milan nei giorni scorsi. Lo stesso giocatore, ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’, ha ammesso di gradire e non poco la soluzione rossonera. Ecco le sue parole: “Sarebbe bello. Sono contento che se ne parli, vedremo. Mi piacerebbe giocare in Europa. Il Milan è un club importante, dove hanno giocato grandi calciatori tra cui Ibrahimovic che avere come compagno di squadra sarebbe bellissimo. Ma intanto penso all’Huracan. E tengo i piedi per terra”. Un attaccante del Milan, in prestito, invece non tornerà in rossonero: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>

