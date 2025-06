Secondo quanto riportato dal quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, Milan e Theo Hernandez ormai sono due mondi separati. Massimiliano Allegri lo considera fuori dal progetto tecnico e la dirigenza stessa se ne vorrebbe disfare, anche perché si tratta di un senatore ingombrante che pesa 4,5 milioni di euro netti. Adesso le strade sono due. O il terzino francese, insieme all'agente Manuel Garcia Quilon, troverà uno spiraglio per riaprire i discorsi con l'Atletico Madrid, o rischia di rimanere da separato in casa per una stagione intera.