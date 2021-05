Calciomercato Milan – Commisso: “La nostra intenzione è tenere Vlahovic”

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic

Come ormai è ben noto a tutti, Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, è da tempo un obiettivo di mercato del Milan. I rossoneri vorrebbero acquistare l'ex calciatore del Partizan Belgrado in maniera tale da garantire a Stefano Pioli un vice Ibrahimovic all'altezza dello svedese. Nelle ultime settimane, però, la trattativa che potrebbe portare il serbo a far vestire la maglia rossonera si è complicata notevolmente, considerata l'alta richiesta da parte del presidente viola (80 milioni di euro), Rocco Commisso, per la cessione del suo gioiellino.