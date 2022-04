Calciomercato Milan – Colombo, su di lui c’è un club di Serie A | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan, interessa ad un club di Serie A

Enrico Ianuario

Sarà un'estate molto calda per il Milan sul piano del mercato. Tanti calciatori diranno addio, altri invece arriveranno, altri ancora torneranno alla base. Già, perché i rossoneri hanno diversi calciatori in prestito in altre squadre come, ad esempio, Lorenzo Colombo. Il classe 2002, al momento, è in prestito alla SPAL, club che milita nel campionato di Serie B.

Con la maglia dei ferraresi ha disputato 31 partite complessive segnando 6 gol. Probabilmente ci aspettava qualche rete in più considerate le sue grandi qualità tecniche, ma si tratta comunque di un giovane alla sua prima vera esperienza tra i grandi. La prima da protagonista, in quanto nella passata stagione ha vestito la maglia della Cremonese ma solamente per sei mesi.

In ogni caso, non mancano i club interessati a Lorenzo Colombo. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', un club di Serie A sarebbe interessato all'attaccante di proprietà del Milan. Si tratta del Sassuolo, società che avrebbe diversi tesserati che interessano, e non poco, dalle parti di via Aldo Rossi. Chissà se proprio Colombo rientrerebbe in possibili trattative tra i rossoneri e i neroverdi .Milan, le top news di oggi: esclusiva di Stefano, Leao e il rinnovo.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI