Calciomercato Milan – Diversi club di Serie A interessati a Daniel Maldini

Diversi club di Serie A, dunque, sarebbero interessati all'ingaggio del giovane Maldini. Tra questi vi sarebbero la Salernitana, il Sassuolo e l'Empoli. Il Milan, dal canto suo, non vorrebbe lasciarlo andare a titolo definitivo, preferendo più una situazione momentanea come il prestito annuale accordato con lo Spezia. Insomma, Maldini, probabilmente, non rimarrà in rossonero durante la prossima stagione, ma un'altra esperienza lontano da Milano potrebbe aiutarlo nel suo processo di crescita.