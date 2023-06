Calciomercato Milan – Un club inglese interessato a Ballo-Touré

Secondo quanto riportato da Sebastien Denis, giornalista di Footmercato.net, il Milan avrebbe inserito Fode Ballo-Touré nella lista dei giocatori cedibili in questa sessione di mercato estivo. Il giocatore, infatti, non sarebbe contento del minutaggio a cui ha avuto disposizione in questa stagione e vorrebbe trasferirsi in club che gli permetta di giocare di più.