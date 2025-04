Calciomercato Milan, clamoroso dalla Turchia: “Rossoneri su Osimhen”

Giunge una notizia clamorosa dalla Turchia: il Milan sarebbe infatti interessato a Victor Osimhen in vista della prossima stagione

Dalla Turchia, nelle ultime ore, è giunta una notizia che avrebbe del clamoroso e che vedrebbe il Milan interessato a Victor Osimhen . Già qualche tempo fa si era fatto questo accostamento, anche se non sembra esserci mai stata un vero contatto fra le parti. Si è trattato più che altro di una suggestione e niente di più, anche perché poi l'attaccante nigeriano ha deciso di abbracciare il progetto tecnico del Galatasaray , dopo che all'ultimo giorno della sessione estiva è saltata la trattativa con l' Al-Hilal . Eppure, sembra che il suo futuro possa essere lontano dal club anatolico.

Calciomercato Milan, occhi su Osimhen per l'estate: bomba dalla Turchia

A riferirlo i colleghi di 'Sporx'. Secondo quanto riportato, infatti, non ci sarebbe solo l'Al-Hilal sulle sue tracce. Il club saudita sarebbe pronto a presentare un'offerta da 75 milioni di euro al Napoli per provare ad ingaggiarlo. Diversi club europei avrebbero messo gli occhi su di lui. Tra questi Manchester United, Arsenal, Barcellona, Liverpool, Juventus e Milan. Un'indiscrezione, questa, che se fosse confermata avrebbe del clamoroso, anche per il costo del cartellino e soprattutto dell'ingaggio. Dalla Turchia però sono sicuri: i rossoneri quanto meno sarebbero interessati.