Calciomercato Milan – Cifre e dettagli dell’affare Pulisic con il Chelsea

Come rivelato anche dalla nostra redazione nella giornata di ieri, le due società si starebbero accordando per una cifra vicina ai 22 milioni di euro. Nel dettaglio, l'offerta del Milan sarebbe di 18 milioni di euro con 4 di bonus. Insomma, sembra ormai mancare pochissimo per vedere Pulisic in rossonero. LEGGI ANCHE: Pulisic vicino e l’offerta per Chukwueze. Mercato Milan, le ultime di oggi