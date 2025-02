Calciomercato Milan, Chukwueze via in estate: l’agente lo ha proposto a …

Samuel Chukwueze potrebbe già lasciare il Milan nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato, anche perché il suo agente si starebbe già muovendo in questo senso. Nonostante il nigeriano sembrasse da tempo ai margini delle gerarchie di Sérgio Conceicao , nella finestra invernale ha rifiutato tutte le destinazioni e i rossoneri hanno deciso di tenerlo. Lo stesso Geoffrey Moncada , tra l'altro, ha confermato che il ragazzo sarebbe rimasto nonostante fossero ancora aperte le trattative in Paesi come la Turchia . Ed è proprio lì che potrebbe essere il suo futuro tra qualche mese.

Calciomercato Milan, il Besiktas 'prenota' Chukwueze: agente al lavoro. Pronta la mossa

Come riferito da 'Soccernet.sg', infatti, Samuel Chukwueze sembra essere sempre più vicino all'addio. Il suo agente negli ultimi giorni lo avrebbe proposto al Besiktas, club che già in passato lo ha seguito, per un trasferimento estivo. Da una parte lui avrebbe aperto a questa destinazione, conscio che al Milan rischierebbe davvero di non trovare più spazio. Dall'altra pare che i club stiano lavorando per una soluzione che accontenti tutti. A questo proposito si parla di proposta di prestito con obbligo di riscatto da parte della società anatolica. D'altro canto il Diavolo vorrebbe recuperare quanto speso per ingaggiarlo dal Villarreal.