Calciomercato Milan, dalla Nigeria: “Chukwueze ha sbagliato a …”

Samuel Chukwueze , attaccante del Milan e della Nigeria , è probabilmente destinato a raccogliere pochi minuti nei prossimi mesi. L'esterno, infatti, sarebbe potuto andare via nel corso dell'ultima sessione invernale di calciomercato. Alla fine, però, è rimasto in rossonero. Anche negli ultimi giorni, quando in Turchia era ancora aperta la finestra per i trasferimenti, il Diavolo ha ribadito che il ragazzo sarebbe rimasto. Con l'arrivo di Joao Felix e Santiago Gimenez e la possibilità di schierare sulla sinistra Alex Jimenez , Yunus Musah e Christian Pulisic , però, il tempo che avrà a disposizione potrebbe essere davvero poco.

Calciomercato Milan, dalla Nigeria critica a Chukwueze: ecco il presunto errore commesso

A questo proposito il sito 'Soccernet.ng' ha redatto un articolo di critica nei confronti di Samuel Chukwueze. Non gli viene imputato tanto il fatto di non aver accettato le proposte giuntegli nell'ultima finestra invernale. Ma addirittura di aver scelto di trasferirsi al Milan. Le motivazioni addotte sono proprio quelle riportate in precedenza. Già con Stefano Pioli non aveva brillato. Poi con Paulo Fonseca ha avuto ancora meno spazio e con Sérgio Conceicao, dopo il mercato condotto, non ne avrà molto a sua disposizione. Una volta capita l'antifona, si legge, avrebbe dovuto accettare le offerte arrivategli.