Calciomercato Milan, Chukwueze vicino all’addio: svelata la scelta per l’estate

Uno dei giocatori che rischiano di lasciare il Milan nel corso della prossima estate è senza ombra di dubbio Samuel Chukwueze. Il nigeriano, infatti, già nell'ultima finestra invernale di calciomercato sembrava essere molto vicino all'addio. Arrivato due stagioni fa dal Villarreal, di fatto non ha mai convinto fino in fondo, anche perché non ha mai effettivamente replicato quanto fatto vedere in Spagna. Già con Stefano Pioli non era un titolarissimo, poi con Paulo Fonseca e con Sérgio Conceicao è andata sempre peggio.