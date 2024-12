Calciomercato Milan – Chiesa obiettivo del Napoli, ma c’è un problema

Il calciomercato invernale è alle porte ed il Napoli di Antonio Conte, che sta lottando per lo Scudetto, vuole riportare in Italia Federico Chiesa. L'attaccante ex Juventus, in estate, è passato al Liverpool ma non sta trovando spazio nelle gerarchie dell'allenatore olandese dei RedsArne Slot. Il Liverpool, primo in classifica in Premier League ed in Champions League, sta pensando di cederlo in prestito per farlo giocare di più.