Calciomercato Milan – Chiesa, la Fiorentina non accetta contropartite

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Un campionato finito nei migliori dei modi per il Milan, che può guardare al prossimo anno con più convinzione. La rosa andrà sicuramente ritoccata, perché il sesto posto in classifica non può soddisfare l’ambiente rossonero. Tra i nomi fatti da Stefano Pioli per rinforzare la sua squadra c’è Federico Chiesa, attaccante esterno capace di giocare indifferentemente su entrambe le fasce.

Attenzione, però, alle richieste della Fiorentina. Secondo quanto riferisce ‘La Nazione’, la Viola non ha intenzione di accettare contropartite tecniche per abbassare la valutazione del classe 1997, ma vuole soltanto denaro cash. Niente sconti dunque, se il Diavolo vuole davvero Chiesa dovrà sborsare una cifra di sicuro abbastanza elevata.

