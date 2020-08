Abbiati: “Futuro Donnarumma? Può restare al Milan a vita”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Christian Abbiati, nell’intervista rilasciata dalla Gazzetta dello Sport, si è soffermato sulla stagione e sul futuro di Gianluigi Donnarumma: “Ormai è un giocatore affermato, protagonista di un’annata spettacolare. E adesso sta migliorando anche nelle piccole cose, nei particolari. Esempio? Nelle uscite tiene di più la palla, prima era maggiormente portato a respingerla. E’ migliorato anche nelle respinte sui tiri. E con i piedi ha raggiunto un buon livello, è il numero uno nelle imbucate. Come gli arriva la palla, sa già come posizionarsi”.

Sul suo futuro: “Spero che possa restare a lungo, è normale che mezza Europa lo vorrebbe portar via al Milan. Le tentazioni sono tante, molto dipenderà dalla Champions: se il Milan riprendesse a frequentarla stabilmente. Lo avevo già auspicato in passato e lo ripeto: Gigio potrebbe anche restare in rossonero a vita. L’unico dubbio che mi pongo è che arrivi un giorno in cui si sofferma a riflettere più del solito e dice: vorrei alzare quel trofeo. A quel punto la risposta se restare ancora, o meno, la può trovare solo dentro se stesso. L’importante è che non rischi di andare via a zero: quello proprio non lo accetterei”.

