Champions League, Kaka sbaglia entrambi i pronostici!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri sera sono arrivati due verdetti molto importanti di Champions League: la Juventus di Maurizio Sarri e il Real Madrid di Zinedine Zidane sono state eliminate dalla competizione a favore del Lione di Garcia e il Manchester City di Guardiola.

La curiosità che ci interessa è però quella riguardante Ricardo Kaka. L’ex calciatore del Milan, infatti, si è avventurato su Twitter in un pronostico delle due gare, ma le cose sono andate in maniera esattamente opposta rispetto a quanto detto dal brasiliano: a passare il turno sono stati Lione e Manchester City e non la Juventus e il Real Madrid. Ecco il tweet di Kaka,

