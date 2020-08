Calciomercato Milan – Bakayoko, accordo raggiunto con il Diavolo: le cifre

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ritorno di Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Chelsea, è sempre più vicino.

L’accordo di massima con Bakayoko prevederebbe un ingaggio da 3 milioni annui più bonus. Una cifra decisamente inferiore rispetto allo storico del calciatore, ma anche lo stesso Bakayoko si sta rendendo conto che a 25 anni la sua carriera non sta decollando come vorrebbe e dunque ha ridotto le sue pretese. Ovviamente il motivo principale è che l’ex Monaco ha voglia di tornare al Milan vista l’ottima stagione disputata in rossonero con Gennaro Gattuso.

