Calciomercato Milan – Vlahovic sul piede di partenza: rossoneri vigili

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’ i rapporti tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic sono tutt’altro che idilliaci. L’attaccante classe 2000 è stato protagonista di un’ultima parte di stagione decisamente sottotono ed è stato impiegato con il contagocce dall’allenatore Beppe Iachini. Una situazione che non può fare piacere al serbo, su cui il Milan e altre società rimangono vigili.

Si era parlato di un prolungamento di contratto fino al 2025 con i club gigliato, ma ancora non c’è stato nessun contatto. C’è da specificare però che Vlahovic non ha mai chiesto alla società di essere ceduto, né tantomeno sono arrivate offerte ufficiali. Situazione, dunque, in aggiornamento.

