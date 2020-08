PM – Calciomercato Milan: Milenkovic e lo scambio con Paqueta. Il punto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il campionato è appena terminato, ma il calciomercato è già in pieno fermento. Nelle ultime ore, ad esempio, si sta parlando insistentemente di uno scambio tra Nikola Milenkovic della Fiorentina e Lucas Paqueta del Milan.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da SportMediaset, Milan e Fiorentina starebbero pensando a uno scambio di prestiti con diritto di riscatto, visto che Milenkovic non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto con la viola (in scadenza nel 2022) e Paqueta fa fatica a trovare spazio con Stefano Pioli, che l’ha poco utilizzato nella stagione appena conclusa.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, ad oggi, non c’è stato alcun contatto ufficiale tra i due club per i due giocatori. Milenkovic interessa al Milan, che cerca un difensore centrale da affiancare ad Alessio Romagnoli e Simon Kjaer, ma al momento non ci risulta la possibilità di uno scambio secco con Paqueta.

SONO ORE DECISIVE PER IL RINNOVO DI IBRAHIMOVIC >>>

TUTTE LE NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA DI CALCIOMERCATO >>>