Calciomercato Milan – Chi è Sven Botman: il difensore interessa al Diavolo

Dopo il grave infortunio subito da Simon Kjaer, il Milan potrebbe correre ai ripari durante il mercato di gennaio. Tanti i nomi sondati dalla dirigenza rossonera, ma quello più accreditato è sicuramente quello di Sven Botman. Lo hanno confermato anche i colleghi di 'Sky Sport', secondo i quali il Diavolo starebbe aspettando il via libera da parte di Elliott per l'acquisto del calciatore attualmente in forza al Lille. Scopriamo, dunque, chi è Botman.