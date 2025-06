Conclude così Cherubini su Leoni. Il giocatore piacerebbe tantissimo al Milan, ma i rossoneri, secondo le ultime voci di mercato, potrebbero pensarci solo in caso di cessione importante in difesa. Il primo candidato per partire sembrerebbe potere essere Malick Thiaw. Il difensore tedesco non avrebbe ancora accettato la corte del Como che avrebbe un accordo col Milan per circa 25 milioni di euro.