Calciomercato Milan – Centrocampo, tutti i nomi seguiti dal Diavolo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: a centrocampo i rossoneri dovranno intervenire nel corso dell'estate. I giocatori sul taccuino

Il Milan , nel prossimo calciomercato , acquisterà almeno un nuovo giocatore a centrocampo. Questo perché Franck Kessié e Ismaël Bennacer partiranno un mese per la Coppa d'Africa e perché Soualiho Meite non verrà riscattato. Il centrocampista francese di origini ivoriane farà ritorno al Torino per fine prestito.

Ma chi potrebbe prendere, dunque, il Diavolo per rinforzare la propria mediana? Potrebbe tornare, per restare, Tommaso Pobega, reduce da una bella stagione in prestito allo Spezia. Ma non potrà bastare per costruire un reparto all'altezza del duplice impegno Serie A-Champions League.