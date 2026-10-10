Il noto giornalista svela le mosse invernali della società rossonera per completare la rosa: c'è un duello di mercato aperto con una rivale
Milan, come cambia la formazione con Endrick e Inácio: il possibile undici iniziale del 2027
Il Milan pensa anche al calciomercato e non solo al campo: i rossoneri a gennaio potrebbero cercare un nuovo difensore da aggiungere al reparto di Ruben Amorim. A fare il punto della situazione ci ha pensato il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Il Milan sta facendo le sue valutazioni e all’orizzonte restano due opzioni molto valide. La prima è rappresentata da Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona. Il costo è molto alto. La società portoghese chiede 35-40 milioni di euro. L’altra opportunità si chiama Tiago Gabriel. Il centrale del Lecce è cresciuto davvero tanto. Il Milan nell’ultima sessione ha alzato il pressing, a gennaio potrebbe fare un tentativo, anche se non sarà semplice visto che pure la Fiorentina si sta facendo sotto".
Il borsino della difesa: le caratteristiche di Inácio e Tiago GabrielAl Milan servirebbe un altro investimento nel reparto: manca ancora quel pezzo del puzzle per completare del tutto lo scacchiere arretrato. Ricordiamo che alla fine della sessione estiva i rossoneri hanno reintegrato in rosa Fikayo Tomori proprio perché non è arrivato un altro difensore dal mercato oltre a Mario Gila.
Le due piste a livello tattico presentano caratteristiche differenti:
- Gonçalo Inácio: sarebbe un profilo sicuramente più esperto e forse più pronto per il calcio di Amorim anche perché banalmente hanno già lavorato insieme (e bene) allo Sporting.
- Tiago Gabriel: conosce il campionato italiano (gioca con il Lecce), ma potrebbe essere un investimento più per il futuro.
I costi dell'operazione: la strategia per gennaioA livello di costi ci potrebbe essere una differenza non troppo corposa visto che Gabriel ha di recente rinnovato il suo contratto e il Lecce potrebbe chiedere di più a gennaio.
I fattori determinanti per la scelta finale:
- La valutazione economica: lo Sporting Lisbona non fa sconti e chiede una cifra importante, ma il rinnovo di Gabriel blinda il prezzo del centrale del Lecce verso l'alto.
- Le richieste del tecnico: la decisione finale potrebbe arrivare quindi più per le preferenze di Amorim e per le caratteristiche che si stanno cercando per la squadra.
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