Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Ceballos resta al Real Madrid”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, Ceballos potrebbe restare al Real Madrid: lo spagnolo piace al Milan

Enrico Ianuario

Sarà un'estate molto calda per il Milan che, a prescindere dalla vittoria o meno dello scudetto, dovrà inevitabilmente intervenire pesantemente sul mercato. Per quanto riguarda le uscite, diversi calciatori potrebbero salutare il Diavolo al termine di questa stagione. Tra questi Romagnoli, Kessié e alcuni esuberi come Bakayoko e Castillejo, anche se non è da escludere alcune cessioni illustri.

Per quanto riguarda i calciatori in entrata, sono molto vicini a vestire la maglia del Milan sia Divock Origi che Sven Botman. Probabilmente non saranno gli unici acquisti, in quanto la dirigenza di via Aldo Rossi dovrà rinforzare altri reparti. Come il centrocampo, ad esempio. Sebbene Pobega possa tornare e restare definitivamente al Milan, i rossoneri potrebbero fare qualche altro acquisto.

Negli scorsi mesi si è tanto parlato di un interesse del Diavolo nei confronti di Dani Ceballos, ottimo centrocampista in forza al Real Madrid. Considerato lo scarso minutaggio, lo spagnolo potrebbe salutare i 'blancos' e trasferirsi altrove. Nonostante sia chiuso dai vai Modric, Casemiro e Kroos, in Spagna non sono così sicuri che l'ex Arsenal possa lasciare la squadra allenata da Carlo Ancelotti.

Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo spagnolo 'Marca', Dani Ceballos potrebbe restare al Real Madrid. Il motivo? Sarebbe proprio richiesta di Ancelotti quella di far restare il classe '96 a Valdebebas. Ad oggi, dunque, ci sono pochissime possibilità di vedere al Milan il giocatore in questione. Milan, le top news di oggi: Frey in esclusiva, parla Olivier Giroud.

