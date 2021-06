Calciomercato Milan – Castillejo, c’è un’offerta del Betis Siviglia | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo la Gazzetta dello Sport Samu Castillejo potrebbe essere ceduto. Su di lui c'è il Betis

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. In primo piano non solo gli acquisti, ma anche le possibili cessioni. Tra i giocatori che potrebbero lasciare il club rossonero c'è sicuramente Samu Castillejo: per lui c'è un'offerta da parte del Betis Siviglia. Il Milan vorrebbe cederlo. anche perchè in programma c'è l'acquisto di un esterno offensivo da alternare ad Alexis Saelemaekers. Intanto il Milan pensa alla cessioni. Tesoretto da 50 milioni.