Calciomercato – Casadei in uscita dal Chelsea: Milan in corsa per prenderlo?

Casadei, tuttavia, non sembra avere fretta di lasciare Londra. In un’intervista recente, ha parlato positivamente del suo allenatore, Enzo Maresca, sottolineando come quest’ultimo stia dando un’impronta chiara alla squadra. “È un’opportunità importante, dobbiamo essere pronti”, ha dichiarato, in riferimento anche agli impegni in Conference League.