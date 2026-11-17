Il futuro di Francesco Camarda potrebbe essere lontano dal Milan. In vista del calciomercato invernale, infatti, prende sempre più corpo l'ipotesi di una nuova esperienza in prestito per il giovane centravanti rossonero, alla ricerca di maggiore continuità e di occasioni per proseguire il proprio percorso di crescita. Tra le società interessate ci sarebbe anche il Torino, che avrebbe chiesto informazioni al club milanese in vista di gennaio.

Una possibile destinazione che, però, non convince Carlo Pellegatti. Il giornalista, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha commentato l'indiscrezione di mercato rilanciata da Tuttosport, sollevando dubbi sull'effettiva possibilità che Camarda possa trovare spazio nella squadra granata. "Leggo su Tuttosport che Camarda potrebbe andare a Torino. Domanda: cosa va a Torino a fare?", ha esordito Pellegatti.

Il motivo della sua perplessità riguarda soprattutto la concorrenza nel reparto offensivo. Secondo il giornalista, infatti, anche a Torino il giovane attaccante rischierebbe di ritrovarsi nella stessa situazione vissuta attualmente al Milan, senza riuscire a trovare continuità di impiego.

La concorrenza di Adams e Simeone preoccupa

Pellegatti ha riconosciuto il valore del lavoro di, allenatore che conosce bene Camarda per averlo già seguito durante il suo percorso al Milan, ma ha evidenziato come la presenza di diversi attaccanti possa rappresentare un ostacolo. "Non tanto per il valore, la qualità di Abate, che oltretutto lo conosce bene, ma là davanti ci sono Adams e Simeone, l'attacco del Torino ha già elementi di valore, quindi rischierebbe di fare la fine che fa in questo momento nel Milan di non giocare mai. Anzi qui ne ha uno solo, là invece ne ha addirittura due o tre", ha spiegato.

Il ragionamento è legato alla necessità di non scegliere una destinazione soltanto sulla base dell'interesse manifestato da una società. Per un calciatore della sua età, la priorità dovrebbe essere individuare un contesto nel quale possa avere opportunità concrete, evitando di trasferirsi in una squadra dove la concorrenza rischierebbe di limitarne ulteriormente il minutaggio.

"Deve trovare una squadra che gli dia spazio"

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il messaggio di Pellegatti è quindi rivolto soprattutto alla scelta della prossima destinazione. Il trasferimento in prestito può rappresentare un passaggio importante per la crescita di Camarda, ma soltanto se accompagnato da prospettive reali di impiego. Il rischio, altrimenti, sarebbe quello di cambiare maglia senza modificare sostanzialmente la propria situazione.Il giornalista ha concluso il proprio intervento indicando chiaramente quale dovrebbe essere il criterio principale nella scelta del club: "Camarda deve andare a trovare un posto, una città, una squadra, un club, un allenatore, che gli dia dello spazio".

Una posizione che riporta al centro il tema della gestione del talento classe 2008. Il Milan dovrà individuare la soluzione più adatta per permettergli di giocare con maggiore regolarità nella seconda parte della stagione. Il Torino è una delle piste emerse, ma, secondo Pellegatti, non necessariamente quella giusta.