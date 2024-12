Davide Calabria, capitano del Milan, è sempre più vicino all'addio a fine stagione e nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti una pretendente di lusso come la Juventus. Come noto, infatti, il terzino rossonero dovrebbe salutare la compagnia il 30 giugno 2025, quando di fatto scadrà il suo contratto con il Diavolo. Il rinnovo è qualcosa di lontano, su cui non si è mai trovata la quadra e che anzi ha messo in pericolo la permanenza dello stesso difensore. Le ultime settimane, a tal proposito, sono state le più complicate per lui, con l'impiego sempre più rado e con le presunte tensioni con Paulo Fonseca.