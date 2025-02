Calciomercato Milan, Calabria al Bologna: scambio di documenti in corso

Davide Calabria ha salutato il suo Milan. Quello che ormai è l'ex capitano rossonero, ha salutato Milanello per l'ultima volta ed è pronto a firmare con il Bologna per la sua nuova avventura in Serie A. Matteo Moretto, esperto di calciomercato, riporta le ultime novità su Calabria al Bologna. I due club si stanno inviando i documenti del caso. Ecco anche i dettagli sul contratto che firmerà il terzino destro.