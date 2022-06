Calciomercato Milan – Budget scarso? La strategia di Maldini e Massara

Il Milan è diventato campione d'Italia un mese fa, ma il calciomercato catalizza l'attenzione dei sostenitori rossoneri già da un po'. Questo perché i contratti dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, in scadenza il 30 giugno, non sono ancora stati rinnovati. E, in virtù di questo, il Diavolo non ha potuto chiudere delle operazioni importanti che aveva già impostato nel corso degli ultimi mesi. In più, i 'rumors' che girano in merito alle disponibilità economiche per questa sessione di trattative sono tutt'altro che esaltanti.