Il Milan prepara anche il mercato invernale, con un occhio verso la prossima stagione, quando ci potrebbero essere delle occasioni importanti in Premier League, tra cui il possibile arrivo di Bruno Fernandes dal Manchester United.

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Il portoghese rientra negli obiettivi e, come scrive "Tuttosport", l'

Bruno Fernandes potrebbe essere il naturale sostituto di Luka Modrić, che potrebbe lasciare il calcio giocato a fine stagione.

Il nodo Pochettino e la pista per gennaio

Molto potrebbe dipendere dal nuovo allenatore del Manchester United, ovvero: l'allenatore arrivato da poco potrebbe fare piazza pulita, ma è da capire il ruolo di Bruno Fernandes nel nuovo progetto, visto che ha un contratto importante ed è ultratrentenne.

Il Milan, quindi, osserverà con attenzione lo sviluppo della vicenda e, se dovesse arrivare una clamorosa rottura, Cardinale potrebbe anche provare il colpo già a gennaio. Ricordiamo che il portoghese è in scadenza a fine stagione, ma lo United può attivare un'opzione anche per la prossima stagione, anche se i tentativi per un rinnovo non sono al momento andati in buca. Il CEO del club di Manchester Omar Berrada ha parlato anche del possibile rinnovo del portoghese a "Sky Sport UK":

"È vero che stiamo avendo conversazioni sul suo nuovo contratto, ma preferisco mantenerle riservate. Credo che sia qualcosa che vada discusso dietro le quinte tra lui e il club".

Resta quindi una situazione da monitorare con attenzione.

I numeri stagionali di Bruno Fernandes in Premier League

Presenze: 9;

9; Da titolare: 9;

9; Tocchi per partita: 77,4;

77,4; Recuperi per partita: 3,9;

3,9; Passaggi precisi per partita: 48,0 (81%);

48,0 (81%); Grandi occasioni create: 4;

4; xA: 2,18;

2,18; Assist: 2;

2; xG: 3,95;

3,95; Gol: 4;

4; Tiri in porta per partita: 0,8;

0,8; Dribbling riusciti per partita: 0,2 (25%).

Può sostituire Luka Modrić nel Milan di Ruben Amorim?

Questi i(dal sito Sofascore):Probabilmente non a livello di ruolo, visto che Bruno Fernandes davanti alla difesa sarebbe molto sacrificato, almeno sulla carta, ma potrebbe farlo a livello di

Sarebbe un colpo molto importante per il Milan di Ruben Amorim, che potrebbe permettere un ulteriore passo in avanti della rosa rossonera.