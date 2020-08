Calciomercato Milan – Brahim Díaz nuovo obiettivo rossonero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ve lo avevamo anticipato noi già qualche giorno fa (LEGGI QUI LA NOSTRA NEWS IN ANTEPRIMA), poi lo ha confermato in queste ore Gianluca Di Marzio. Infine, lo ha riportato ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina.

Il Milan sarebbe piombato su Brahim Díaz, classe 1999, fantasista del Real Madrid in grado di giocare tanto da trequartista quanto da esterno d’attacco nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Avviata la relazione con le ‘Merengues‘, con le quali il calciatore spagnolo di origine marocchine gioca poco, per il suo arrivo a Milano.

Acquistato dalla ‘Casa Blanca‘ nel gennaio 2019 per 17 milioni di euro dal Manchester City, il ragazzo potrebbe vestire la maglia rossonera con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questo anche per volere del Real Madrid, che non vorrebbe perdere definitivamente il controllo sul calciatore.

