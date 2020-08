GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 25 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 25 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina divide equamente la sua prima pagina tra Juventus ed Inter. Patto tra Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo per il futuro dei bianconeri, mentre Gonzalo Higuaín va verso la rescissione del contratto.

In casa Inter, invece, c’è attesa per il vertice tra Antonio Conte e Steven Zhang. Intanto, però, è pronto all’arrivo in nerazzurro Massimiliano Allegri. In alto, sotto la testata, si parla del calciomercato del Torino, che, dopo Karol Linetty, ha preso il terzino Mërgim Vojvoda dallo Standard Liegi.

Per la panchina del Genoa, invece, il favorito è Rolando Maran. La Lazio è sul punto di prendere Mohamed Fares dalla Spal. In basso, invece, si parla di Milan. Il direttore tecnico Paolo Maldini si è detto ottimista in merito il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimović. Per i rossoneri spunta anche Brahim Díaz del Real Madrid.

