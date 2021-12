Calciomercato Milan – Beto incanta con l’Udinese: i rossoneri osservano

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Beto avrebbe attirato l'attenzione di diverse squadre in Serie A: tra queste c'è il Milan

Norberto Bercique Gomes Betuncal, conosciuto semplicemente come Beto , sta disputando un gran campionato con la maglia dell' Udinese . Al primo anno in Serie A , l'attaccante portoghese ha segnato 7 gol in 15 partite, l'ultima arrivata sabato scorso ai danni del Milan . Oltre ad avere una buonissima vena realizzativa, il classe 1998 ha della forza fisica e della velocità le sue armi migliori. Caratteristiche che hanno messo a dura prova la solidità difensiva di un centrale rapido come Fikayo Tomori.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate agli occhi delle squadre di Serie A. Secondo i colleghi di 'calciomercato.com', Beto piace al Milan, alla ricerca di un rinforzo in attacco per la prossima stagione. La dirigenza di via Aldo Rossi deciderà solamente dopo la fine di questa stagione se fare un tentativo per acquistare dall'Udinese l'attaccante che compirà 25 anni il prossimo 31 di gennaio. Oltre al Diavolo, però, anche Atalanta e Inter monitorano la situazione. Le Top News di oggi: problemi per Theo Hernandez, piace un ex attaccante della Roma