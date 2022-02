Calciomercato Milan – Berardi in rossonero: tre motivi per acquistarlo

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan potrebbe essere Domenico Berardi del Sassuolo. Protagonista in questa stagione con Dionisi con 10 gol e 10 assist, l'attaccante è pronto al salto in una big. Tiri in porta, passaggi vincenti, qualità e quantità: l'esterno della Nazionale ha tutto per essere un calciatore da Milan. Ecco tre motivi per cui acquistarlo.