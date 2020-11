Calciomercato Milan – Bennacer, possibile ritocco della clausola | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: la crescita di Bennacer

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, esalta Ismael Bennacer. L’algerino, infatti, è cresciuto in maniera esponenziale con la maglia rossonera. Con il passaggio alla mediana a due l’ex Empoli ha fatto vedere ancora di più le sue letture di gioco, oltre a una grande leadership tecnica. Oggi Bennacer è uno dei migliori costruttori di gioco del nostro campionato.

Tanti club lo seguono, ma il Milan si è tutelato con una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, da pagare in un’unica soluzione, valida solo per l’estero. All’inizio sembrava un’esagerazione, ma in realtà Bennacer ha dimsotrato di valerli tutti. Chissà che a breve non possa esserci un ritocco dell’ingaggio e forse della clausola. Calciomercato Milan: pronta l’offerta per un bomber. VAI ALLA NOTIZIA>>>