Calciomercato Milan – Bailly può lasciare il Manchester United | News

Eric Bailly potrebbe dire addio al Manchester United al termine di questa stagione: nei mesi scorsi era stato proposto anche al Milan

Stando a quanto riportato da 'calciomercato.com', Eric Bailly potrebbe lasciare il Manchester United al termine di questa stagione. Il difensore ivoriano ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022 ma visto lo scarso minutaggio che gli ha concesso Solskjaer quest'anno, starebbe pensando di dire addio ai 'Red Devils' già quest'estate. Il classe '94 piace al Betis di Siviglia, squadra molto gradita dal calciatore in quanto ritornerebbe volentieri a giocare in Spagna. In passato, infatti, ha vestito le maglie dell'Espanyol e del Villareal prima di essere acquistato dalla squadra inglese. Nei mesi scorsi venne proposto anche al Milan, in cerca di un centrale di difesa ma che poi virò su Fikayo Tomori. Ecco gol e highlights del match tra Milan e Genoa, terminato 2-1 per i rossoneri