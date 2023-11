Calciomercato Milan – Attaccante, trattativa per Popovic: c’è un ostacolo…

Ecco le ultime notizie sulla trattativa avviata dal Milan per arrivare al giovane attaccante del Partizan Matija Popovic

Negli ultimi giorni dalla Spagna era giunta la voce di una trattativa intavolata dal Milan per raggiungere l'accordo con il Partizan per il giovanissimo attaccante Matija Popovic. Il centravanti serbo, infatti, sarebbe fuori rosa con il suo attuale club e starebbe cercando una destinazione per i prossimi mesi.