Calciomercato, Maurizio Sarri chiede Samuele Ricci e Ardon Jashari per il centrocampo della sua Atalanta. Il Milan attende l'allenatore Oliver Glasner, mentre i due giocatori per ora fanno muro. Analisi di cifre e plusvalenze

Daniele Triolo Redattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 09:01)

Dopo una stagione complessa, conclusa al settimo posto in classifica in Serie A e con una qualificazione ai preliminari di Conference League strappata per il rotto della cuffia, l'Atalanta della famiglia Percassi ha deciso di cambiare radicalmente pelle. Il club orobico ha avviato una vera e propria rivoluzione interna, salutando il direttore sportivo Tony D'Amico (destinazione Roma) e l'allenatore Raffaele Palladino.

Per l'immediato rilancio della "Dea" è stata scelta una coppia che promette scintille. Il nuovo DS è Cristiano Giuntoli, reduce dall'esperienza alla Juventus, mentre la panchina sarà presto affidata ufficialmente a Maurizio Sarri, liberatosi dalla Lazio. I due ricostituiscono un sodalizio storico che al Napoli diede vita a una delle espressioni di gioco più spettacolari degli ultimi anni pre-Scudetti.