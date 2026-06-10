Il piano di Sarri: l'eredità di Éderson e gli obiettivi in casa Milan—
La nuova Atalanta di Sarri dovrà fare i conti con un addio pesante a centrocampo. Il brasiliano Éderson è in odore di cessione al Manchester United per una cifra di 50 milioni di euro, bonus inclusi.
Per sostituirlo e ridisegnare la mediana, secondo il Corriere della Sera Sarri ha chiesto espressamente a Giuntoli due profili di proprietà del Milan:
L'Atalanta ha già avviato un forte pressing sull'entourage dei due calciatori. Tuttavia, le trattative concrete con il Milan vivono una fase di stand-by: l'attuale azzeramento dei vertici dirigenziali a Casa Milan rende temporaneamente impossibile trovare un interlocutore operativo per il calciomercato.
Esclusiva: la volontà di Ricci e Jashari e il fattore Glasner—
Secondo quanto emerge dalle opportune verifiche da noi svolte direttamente, né Ricci né Jashari manifestano la volontà di lasciare Milano. Entrambi i ragazzi sono determinati a restare in rossonero per giocarsi le proprie chance nel nuovo ciclo tecnico, che con ogni probabilità sarà guidato dall'austriaco Oliver Glasner. Il parere del nuovo allenatore del Diavolo sarà decisivo per stabilire l'eventuale incedibilità dei due centrocampisti.
I numeri e l'impatto a bilancio: l'analisi finanziaria per il Milan—
Un eventuale affondo dell'Atalanta su uno o su entrambi i giocatori costringerebbe il Milan a valutazioni economiche molto precise, considerando gli investimenti fatti e il valore residuo a bilancio dei cartellini:
Il rendimento e i costi di Samuele Ricci—
Prelevato dal Torino la scorsa estate per 24,5 milioni di euro (inclusi bonus e il 10% su una futura rivendita), Ricci ha collezionato 34 presenze tra Serie A e Coppa Italia, con un gol e 4 assist in 1.498 minuti di gioco. Sotto contratto fino al 30 giugno 2029, il suo peso attuale a bilancio è di circa 17 milioni di euro.
Il rendimento e i costi di Ardon Jashari—
Trasferitosi dal Bruges al Milan per un investimento complessivo di 39 milioni di euro (bonus inclusi), il centrocampista svizzero ha trovato meno spazio: 17 presenze totali tra campionato, coppa nazionale e Supercoppa Italiana, per complessivi 880 minuti. Blindato da un contratto fino al 30 giugno 2030, il suo valore residuo a bilancio è di circa 29 milioni di euro.
Per il Milan, qualsiasi proposta d'acquisto dell'Atalanta superiore alle rispettive quote di 17 e 29 milioni di euro si tradurrebbe in una netta plusvalenza per le casse societarie.
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