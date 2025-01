Calciomercato Milan – Assalto a Lucca: contatti avviati con l’Udinese

Secondo quanto riferito da Michele Criscitiello sul proprio profilo X, il Milan ha avviato contatti con l’Udinese per cercare di acquisire Lorenzo Lucca, uno dei giovani talenti più promettenti della Serie A. Il club rossonero avrebbe mostrato un forte interesse per il calciatore, che potrebbe rappresentare un rinforzo significativo per l’attacco milanista, soprattutto in ottica futura.