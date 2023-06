Calciomercato Milan – L’Arsenal fa il prezzo per Balogun

Secondo quanto riportato dal Sun, l'Arsenal avrebbe fatto un prezzo per il cartellino di Folarin Balogun, obiettivo di mercato del Milan

Secondo quanto riportato dal Sun, l'Arsenal avrebbe fatto un prezzo per il cartellino di Folarin Balogun, obiettivo di mercato del Milan. L'attaccante statunitense, reduce da una stagione da ventidue reti complessive con la maglia del Reims, sarebbe in uscita dai Gunners, che per lasciarlo partire chiederebbero, però, ben 35 milioni di sterline.