Calciomercato Milan – Anche la Juventus su Antonio Mirante | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe punto gli occhi su Antonio Mirante

Dopo aver difeso i pali della Roma nelle ultime tre stagioni, Antonio Mirante è rimasto svincolato ed è in attesa di una nuova sistemazione. Nelle scorse settimane si è parlato di un interesse da parte del Milan per l'ex portiere di Bologna e Parma, ma con l'arrivo di Maignan e la conferma di Tatarusanu come secondo estremo difensore, i rossoneri sembrerebbero aver cessato il loro interesse. Secondo il 'Corriere di Torino', Mirante potrebbe trasferirsi alla Juventus. I bianconeri, certi dell'addio definitivo di Buffon, non sono sicuri di far rinnovare il contratto a Carlo Pinsoglio. L'ex giallorosso, dunque, sarebbe un ottimo acquisto per il club presieduto da Andrea Agnelli anche per un discorso relativo alla lista Champions. Il classe '83, infatti, è cresciuto nelle giovanili della Juventus, dunque rientrerebbe nella lista dei calciatori provenienti dal vivaio. Hakan Calhanoglu svela una telefonata con Paolo Maldini: ecco le ultime sul suo futuro