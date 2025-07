Calciomercato Milan, anche il Parma sulle tracce di Colombo

Colombo, classe 2002, rientrato al Milan dal prestito all'Empoli in questa sessione di calciomercato, non rientra nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri in rossonero. Per questo motivo, sarebbero già cominciati i colloqui tra Milan e Parma per capire la fattibilità di questa operazione. Su Colombo ci sono, comunque, tanti altri club di Serie A, tra cui Pisa e Genoa.