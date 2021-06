Calciomercato Milan – Anche il Galatasaray ha puntato gli occhi su Laxalt

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, Diego Laxalt avrebbe attirato l'attenzione del Galatasaray

Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', il Galatasaray avrebbe puntato gli occhi su Diego Laxalt. L'esterno uruguayano ha passato l'ultima stagione in prestito al Celtic, club scozzese che non ha esercitato il diritto di riscatto dal Milan. I rossoneri, dunque, sono al lavoro per trovare una nuova sistemazione all'ex Genoa. Su di lui rimangono vigili anche il Besiktas e la Dinamo Mosca. Il futuro di Calhanoglu sembra essere a tinte rossonere: le ultime.