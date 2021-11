Calciomercato Milan – Alvarez, anche lo Shakhtar sull’argentino | News

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, anche lo Shakhtar Donetsk avrebbe puntato gli occhi su Julian Alvarez

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di Julian Alvarez, talento argentino che tanto sta facendo bene con la maglia del River Plate. Le sue prestazioni, unite ai suoi incredibili numeri con i 'Millionarios', hanno attirato su di lui l'interesse di diversi club europei, tra cui il Milan. Non ci sono solamente i rossoneri sul classe 2000, ma anche Juventus, Fiorentina e Atletico Madrid. Secondo quanto riferisce Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, non ci sarebbero solamente queste società interessate all'attaccante. Anche lo Shakhtar Donetsk, allenato da Roberto De Zerbi, avrebbe puntato gli occhi su Alvarez e sarebbe disposto a mettere sul piatto ben 20 milioni di euro pur di portarlo in Ucraina. Milan, le top news di oggi: le ultime sul rinnovo di Pioli e sul futuro di Alvarez.