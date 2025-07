Calciomercato Milan, altro prestito in vista per Devis Vasquez

Del resto, l'inizio di campionato dell'Empoli era stato molto positivo. Poi, il declino. Vasquez, come tanti suoi compagni, non è riuscito a trovare la continuità necessaria per raggiungere l'obiettivo salvezza. Quindi, non è arrivato il riscatto della società toscana al termine della stagione.

Fino a gennaio è stato il titolare indiscusso. In seguito, con l'arrivo di Marco Silvestri nella sessione invernale di mercato, ha dovuto giocarsi il posto con il neo arrivato, finendo in panchina in alcune occasioni. Il finale di stagione l'ha visto di nuovo titolare, ma senza che sia stato in grado di ripetere le prestazioni offerte da agosto a fine ottobre.

Una stagione così discontinua non gli riaprirà le porte di Milanello. Entourage e club, infatti, sono alla ricerca di un'altra soluzione in prestito per lui dopo le esperienze allo Sheffield Wednesday e all'Ascoli.

Il potenziale mostrato a tratti a Empoli può venir fuori altrove. Questo è ciò che spera il Milan, a cui potrebbe tornare utile in futuro.