Il futuro di Mateo Kovačić potrebbe intrecciarsi con quello del Milan, ma la concorrenza per il centrocampista croato si fa sempre più importante. Nelle ultime ore, infatti, è emersa l'indiscrezione di un possibile inserimento dell'Al-Nassr, intenzionato a portare il giocatore in Arabia Saudita già durante la sessione invernale di calciomercato.

Secondo quanto riportato dal portale inglese The Hard Tackle, che riprende informazioni provenienti dalla Germania e in particolare da Fussball News, il club saudita avrebbe già stabilito un contatto per valutare la disponibilità del calciatore. Sul tavolo ci sarebbe la possibilità di un contratto biennale. Una proposta che potrebbe anticipare i tempi rispetto alle società europee interessate.

Milan e Juventus osservano la situazione

Tra le squadre accostate al giocatore figurano anche Milan e, oltre ad alcuni club turchi. Per i rossoneri il nome di Kovačić rappresenta un'opzione interessante soprattutto in prospettiva della prossima stagione, quando potrebbe rendersi necessario intervenire sulla mediana.

Il contratto del croato con il Manchester City scade infatti il 30 giugno 2027. Se non dovesse arrivare un rinnovo, il centrocampista potrebbe lasciare l'Inghilterra a parametro zero al termine della stagione. Una prospettiva che rende il suo profilo particolarmente interessante per le società alla ricerca di esperienza e qualità senza dover sostenere un'importante spesa per il cartellino.

Le indiscrezioni più recenti, tuttavia, non indicano un accordo raggiunto con il Milan né una trattativa già avviata tra i rossoneri e il giocatore. La candidatura milanista va quindi considerata un'opzione di mercato, non un'operazione in fase conclusiva.

Il ritorno in Serie A e il nodo dell'ingaggio

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A 32 anni, Kovačić conosce bene il campionato italiano. Il centrocampista ha vestito la maglia dell'per due stagioni, prima di trasferirsi al Real Madrid. Successivamente ha giocato con Chelsea e Manchester City, arricchendo il proprio percorso con importanti esperienze internazionali.Un eventuale ritorno ingli permetterebbe di ritrovare un ambiente già conosciuto. Resta però da considerare la questione economica: il suo ingaggio rappresenta un ostacolo per le società italiane e potrebbe rendere più complicata la concorrenza con le offerte provenienti dall'Arabia Saudita.

Il Milan dovrà quindi valutare tempi, costi e prospettive tecniche dell'operazione. L'Al-Nassr, secondo le indiscrezioni, vorrebbe muoversi già a gennaio; i rossoneri potrebbero invece ragionare su un eventuale trasferimento estivo. La partita per il futuro di Kovačić è ancora aperta, ma la concorrenza saudita aggiunge un nuovo elemento allo scenario.